Reprodução Instagram @rsantosarantes Virginia com Fabrício Machado de Lima, o Mestre Fafá

Virginia Fonseca, de 26 anos, ganhou destaque em plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter. O motivo? O primeiro vídeo da ex-mulher de Zé Felipe sambando na Grande Rio.

Virgínia Fonseca, a nova rainha de bateria da Grande Rio, mostrando seu samba durante os ensaios da escola. pic.twitter.com/v47kgY9UCK — Humor Que Cola (@HumorVaiQueCola) June 25, 2025

Esta foi a estreia da influenciadora na agremiação, que trouxe a apresentadora do SBT para o cargo de rainha de bateria da escola de samba. Antes, Paolla Oliveira era a responsável por desfilar representando a instituição.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 52 milhões de seguidores, Virginia admitiu que estava vergonhosa e que chegou a tremer. "Cheguei tremendo de vergonha, mas já me soltei", pontuou.



Na web, os internautas reagiram ao vídeo. "Já estou com saudade da Paolla, achei o samba bem ruim", pontuou um. "Pessoal, calma, foi o primeiro ensaio, tem muita água para rolar e ela vai treinar", disse uma segunda. "Para principiante, não está tão ruim", acrescentou uma terceira. "Eu não gostei", prosseguiu ainda um quarto.

Solteira

Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, anunciaram a separação no dia 27 de maio. "Bom dia. Estamos aqui depois do encerramento do nosso ciclo como casal, mas continuamos como amigos. Não é marketing, Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra", começou a apresentadora do SBT.

Eles frisaram que continuariam amigos e mantendo uma boa convivência por conta de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os três filhos frutos da relação. "No português mais claro: só não estamos beijando e [praticando sexo]. De resto, amizade continua, parceria continua, carinho continua, tudo continua", brincou Virginia.