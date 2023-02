Reprodução/Instagram 19.02.2023 Depois de Gloria Groove, Pabllo Vittar também encerra bloco mais cedo

Assim como Gloria Groove, Pabllo Vittar também precisou encerrar o seu bloco mais cedo por motivos de superlotação. O 'Bloco da Pabllo' , que desfilou pela região do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, terminou cerca de uma hora antes do previsto.



A previsão para o fim do desfile era às 18 horas. Segundo a própria cantora, a decisão se deu para garantir a segurança do público. "Muito obrigada. Por mim eu ficava mais, mas é para a segurança de todos. Muito obrigada, São Paulo", disse ela, de cima do trio.

O público estimado era de até 500.000 pessoas.

Ontem, o 'Bloco das Gloriosas' também precisou terminar mais cedo por questões de segurança. A organização do evento atendeu a um pedido da prefeitura.

Previsto para terminar às 19h, segundo cronograma, o desfile foi interrompido por volta das 17h30 após recomendação da Polícia Militar.

“Vamos encerrar por questão de segurança. Que a gente continue se encontrando nos próximos carnavais. Muito cuidado ao saírem. Cuidado com os pertences de vocês", disse Gloria Groove visivelmente chateada.

'Bloco da Pabllo'

Na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Ibirapuera, o 'Bloco da Pabllo' teve problemas com som, empurra-empurra e reclamões. A concentração teve início às 13h, e apresentação começou às 13h50.

Nos primeiros 40 minutos de show, o público reclamou do volume baixo e de falhas no som. Por volta das 14h30, a cantora chegou a comentar o assunto: "Teve um probleminha e já vai ser consertado. Se depender de mim, não vai acabar", disse ela.

Pouco depois, o bloco parou e os técnicos correram em volta do trio para tentar identificar o problema. "Desculpa, pessoal. Não quero que vocês tenham esse problema. Quero que vocês se divirtam", declarou Pabllo.

Outra interrupção, mais rápida, também aconteceu por causa de confusão entre foliões.

Para se apresentar no trio elétrico, Pabllo escolheu um look inspirado na franquia 'Toy Story', da Pixar. A drag queen usou um chapéu de cowboy vermelho e calça com estampa de vaca.

O cantor Pedro Sampaio foi um dos convidados a se apresentar.

