Reprodução/Instagram Xanddy Harmonia faz trio andar de ré durante a saída do bloco 'Daquele Jeito', no circuito Barra-Ondina

Xanddy se apresenta neste domingo (19) no bloco "Daquele Jeito", o primeiro que comanda sem o Harmonia do Samba. Durante o desfile, que teve início por volta das 17h30, o cantor quebrou protocolo e fez o trio andar de ré no Carnaval de Salvador.



"Vamos agradecer! Foram dois anos sem Carnaval! Eu não tô com pressa e, por isso, o trio vai andar de ré. Vamos fazer história", disse ele. Veja no vídeo abaixo:



Mais cedo, no início do percurso, Xanddy falou sobre emoção com a estreia no Carnaval sem o Harmonia: "A gente está começando, mas vocês vão ter que me aturar até o final do percurso emocionado, com frio não só na barriga, mas no corpo inteiro. Por enquanto, gratidão, gratidão, gratidão". O baiano anunciou a saída do grupo em setembro de 2022.

