Reprodução/Instagram Carnaval de rua em SP tem Pabllo, Teló e Emicida neste domingo

O Carnaval de rua em São Paulo tem shows de Pabllo Vittar, Michel Teló, Emicida e homenagem a Rita Lee neste domingo (19). Tiago Abravanel também anima os foliões paulistas.

Pabllo Vittar

Na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Ibirapuera, o Bloco da Pabllo tem problemas com som, empurra-empurra e reclamões. A concentração teve início às 13h, e a dispersão está prevista para às 18h. A apresentação começou às 13h50.

Nos primeiros 40 minutos de show, o público reclamou do volume baixo e de falhas no som. Por volta das 14h30, a cantora chegou a comentar o assunto: "Teve um probleminha e já vai ser consertado. Se depender de mim, não vai acabar", disse ela.

Pouco depois, o bloco parou e os técnicos correram em volta do trio para tentar identificar o problema. "Desculpa, pessoal. Não quero que vocês tenham esse problema. Quero que vocês se divirtam", declarou Pabllo.

Outra interrupção, mais rápida, também aconteceu por causa de confusão entre foliões. Aparentemente, os problemas foram resolvidos, e o desfile continua,.

Para se apresentar no trio elétrico, Pabllo escolheu um look inspirado na franquia 'Toy Story', da Pixar. A drag queen usa um chapéu de cowboy vermelho e calça com estampa de vaca.

O bloco também terá shows de MC Carol, Lia Clark e MC Tchelinho. O cantor Pedro Sampaio foi um dos convidados a se apresentar. A expectativa de público era de até 500.000 pessoas.

Michel Teló

Já Michel Teló leva o sertanejo para o Carnaval de São Paulo. O artista comanda o 'Bloco Bem Sertanejo', na Av. Brigadeiro Faria Lima, na Zona Sul da capital. Os hits "Ai Se Eu Te Pego", "Fugidinha" e "Humilde Residência" fazem parte do repertório.

O artista chegou ao bloco acompanhado da esposa e atriz, Thais Ferçoza. Os foliões, que vestiam capas de chuva, aguardavam na concentração desde às 11h. O tempo fechado não desanimou os fãs. A previsão da prefeitura também era de até 500.000 pessoas.

O sertanejo chegou a interromper a apresentação por causa de confusão, mas a situação foi controlada minutos depois.

Homenagem a Rita Lee

Depois do temporal de sábado e de um início de domingo molhado, a chuva deu uma trégua em São Paulo e voltou a agitar o Carnaval de rua. Entre os blocos de hoje, está o Ritaleena, que homenageia a cantora Rita Lee. A concetração teve início ao meio-dia, e o desfile percorre a Saúde, também na Zona Sul.

Antes da saída do trio elétrico, a banda pediu um minuto de silêncio para relembrar as quase 700 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Criado pela musicista Alessa Camarinha e pela figurinista Yumi Sakate, o bloco também comemora neste domingo (19) a recuperação de Rita Lee, que anunciou a remissão de um câncer no pulmão, descoberto em 2021.

O tema deste ano é "Viva e Cheia de Graça".

Emicida

Já Emicida libera o #QuilomboLab, em Santana, na Zona Norte. "Os pretos já estão aqui, e agora o bicho vai pegar", disse ele ao abrir o bloco, que também terá apresentações de Drik Barbosa, Rael, Rashid, Evandro Fióti, Marissol Mwaba, Kamau e mais.

Ele também aproveitou para comemorar a trégua da chuva:""Gostaria de agradecer São Pedro que deu uma segurada", brincou o rapper. Ele usa fantasia de pirata e uma tipoia no braço.

A concentração teve início às 13h, e o desfile deve terminar por volta das 18h.

Tiago Abravanel

O neto de Silvio Santos anima a Vila Olímpia, com o Bloco do Abrava. A concentração teve início às 13h.

Além de Tiago, sobem no trio Thiago Pantaleão e Renan Martelozzo.

O ator e apresentador apostou em um look metalizado e make com brilhos. O marido dele, o produtor visual do SBT Fernando Poli, publicou uma foto do casal na folia.

