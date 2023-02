Divulgação Cantor Ferrugem

Quem nunca né? Na noite de ontem (18) o cantor e compositor Ferrugem se envolveu em uma discussão com um folião presente no camarote em que estava com sua esposa.

No vídeo postado na rede social, pôde-se ver o cantor tendo um diálogo aparentemente alterado com um rapaz que estava do outro lado do cercado.

A equipe de staff do camarote, chegou a se aproximar do cantor e sua esposa acaba acalmando os ânimos com um outro rapaz.

Por fim parece que tudo ficou bem, ferrugem abraça um dos rapazes e o vídeo é cortado. Nossa coluna tentou contato com a assessoria do cantor e não obtivemos retorno até o fechamento desta nota.