O tradicional bloco de rua Bangalafumenga montou um palco gigante no Aterro do Flamengo, na altura da Glória, na região central do Rio de Janeiro, e levou os foliões à loucura na manhã e tarde deste domingo (19). A banda apresentou vários clássicos da música brasileira na levada carnavalesca da percussão, bem ao lado do Monumento aos Pracinhas.

Este é um dos maiores blocos do Rio e a bateria deste grupo, que nasceu em 1998, é conhecida por uma mistura de ritmos que deixa o repertório mais divertido e eclético. A banda trabalha com sonoridades distintas e peculiares, resgatando as origens e as culturas diversificadas da miscigenação musical.

A palavra "Bangalafumenga" quer dizer um indivíduo sem importância, um autêntico Zé Ninguém. Já na história do samba no Brasil, o termo era usado para as antigas casas do Rio que abrigavam batucadas, numa época em que carregar um simples violão era caso de polícia.

O bloco reuniu este ano mais de 100 mil pessoas no Aterro, segundo os organizadores. Este ano, as fanasias dos brincantes tinha muita criatividade, que iam de pernas de pau, fantasia do Xurras da Jogada, disputa de futebol americano e até líderes de torcida.

A música ganhou o reforço do ator e cantor Serjão Loroza, além de antigos membros da Banga, como é carinhosamente chamada.

Reprodução/Instagram 19.02.2023 O bloco Bangalafumenga se apresentou em São Paulo dia 11 de fevereiro





