Reprodução/Instagram - 19.02.2023 Gloria Groove teve em bloco encerrado antes da hora em São Paulo





Gloria Groove teve o Bloco das Gloriosas encerrado antecipadamente neste sábado (18), em São Paulo. A decisão de terminar o evento mais de uma hora antes do planejado veio da Polícia Militar, que apontou uma "questão de segurança". A artista se pronunciou sobre o ocorrido e pediu desculpas aos fãs, reconhecendo que a conduta das autoridades foi a correta.

A cantora explicou que a Prefeitura de São Paulo tinha uma previsão de receber cerca de 200 mil pessoas no bloco de Carnaval, mas o público ultrapassou mais de meio milhão na Avenida Faria Lima, Zona Oeste. "Lamento demais o ocorrido, principalmente por vocês que compareceram apesar da chuva, por não ter conseguido entregar todo meu repertório - além das demais surpresas programadas, mas entendo que se tratando da segurança de vocês, fiz a coisa certa ao respeitar a decisão do poder público", disse neste domingo (19).





Gloria ainda se desculpou com pessoas que passaram "alguma situação desagradável". "Assumo que em um evento como este, são muitos os fatores que estão fora do meu controle. Aos meus amados fãs e a minha equipe: agradeço do fundo do coração por ter vocês como meu grande suporte. Nos dias de luta e também nos dias de Gloria", complementou.









A superlotação fez com que uma pessoa passasse mal na plateia e Groove interrompesse o show. Apesar de ter continuado a apresentação após o ocorrido, o tumulto e a confusão entre o público proporcionou a intervenção da PM.

