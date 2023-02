Reprodução/Globo - 18.02.2023 Chuva e homenagens a ícones pretos marcam primeiro dia de desfiles do Carnaval de SP





O Carnaval de São Paulo começou oficialmente nesta sexta-feira (17) e sete escolas do Grupo Especial se apresentaram ao longo da madrugada. O primeiro dia de desfiles no sambódromo do Anhembi foi marcado pela forte chuva e diversas homenagens a ícones pretos.

Confira um resumo dos desfiles das agremiações da capital paulista:

Independente Tricolor

A escola de samba retornou ao grupo de elite do Carnaval paulistano depois de três anos na divisão de acesso. A agremiação da Vila Guilherme, na Zona Norte, cantou sobre a Guerra de Troia e retratou diferentes deuses durante o percurso. A influenciadora Mileide Mihaile estreou como rainha de bateria.







Acadêmicos do Tatuapé

Após quase ser rebaixada nos desfiles de 2022, por conta de um carro emperrado, a agremiação da Zona Leste passou pelo Anhembi sem enfrentar problemas. A Acadêmicos do Tatuapé explorou as belezas de Paraty, como a cultura e gastronomia da cidade do litoral sul do Rio de Janeiro. A deputada estadual Leci Brandão desfilou à frente como madrinha.

Leci Brandão sempre presente. E hoje não poderia ser diferente, desfile impecável da Tatuapé. #globelezaTatuape pic.twitter.com/DQFImRT1oH — ViSIM (@clippingsim) February 18, 2023





Barroca Zona Sul

A chuva apertou no sambódromo diante da entrada da terceira escola, que retratou a história dos Guaicurus e a resistência no Pantanal. Apesar da mudança drástica no tempo, a agremiação não apresentou problemas.

Ala da Barroca Zona Sul muito animada mesmo debaixo de chuva forte #Globeleza pic.twitter.com/MP84Dh9Z2R — Marina Pinhoni (@marinapinhoni) February 18, 2023





A influenciadora Juh Campos desfilou como rainha de bateria, com uma fantasia avaliada em R$ 110 mil, segundo a Globo.







Unidos de Vila Maria

A chuva ainda gerou uma mudança de planos na agremiação, que fez um tributo aos 69 anos de história e ao bairro da Zona Norte. Bailarinas que haviam planejado um desfile de patins, decidiram dançar descalças por conta do piso molhado.

Uma pessoa na arquibancada ainda captou a queda de um integrante de um carro alegórico. O iG Gente entrou em contato com a escola de samba para checar o estado da pessoa que se acidentou, mas ainda não teve retorno.



Queda de integrante da Vila Maria no Carnaval de SP #Globeleza #SP1 pic.twitter.com/k8wQD7MPhd — Vinícius (@vinnietm_) February 18, 2023





Rosas de Ouro

A agremiação levou ao Anhembi uma reflexão sobre racismo e resistência, trazendo homenagens a diversos ícones pretos. Entre os citados pela escola estão personalidades famosas que morreram nos últimos meses, como o jogador de futebol Pelé e a jornalista Glória Maria.

Uma frase de Silvio de Almeida, ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, ainda foi exposta em um dos carros: "Vocês existem e são valiosos para nós". Confira:

Último carro da Rosas de Ouro faz homenagem a Glória Maria e traz frase do ministro Silvio de Almeida: "vocês existem e são valiosos pra nós" #Globeleza pic.twitter.com/n1hDWWPwqP — Marina Pinhoni (@marinapinhoni) February 18, 2023





Artistas como Karol Conká, Rappin Hood e Adriana Lessa ainda entraram na avenida para homenagear outros nomes, como Emicida e Gilberto Gil. O apresentador Manoel Soares encarnou Zumbi de Palmares em um dos carros alegóricos.





Tom Maior

A penúltima escola a desfilar no primeiro dia do Carnaval de São Paulo fez um "culto às mães pretas" e as religiões de matriz africana. Os carros alegóricos trouxeram referências a diferentes figuras maternas e aspectos da maternidade. A última alegoria ainda homenageou Nossa Senhora Aparecida.













Gaviões da Fiel

A sétima e última escola entrou na avenida por volta das 6h15. A agremiação explorou o tema da intolerância religiosa e trouxe a apresentadora Sabrina Sato como rainha de bateria. Apesar de posar com uma grande asa antes de entrar no sambódromo, a artista desfilou apenas com uma fantasia vermelha, repelta de transparências e decotes.





A torcida da Gaviões da Fiel ainda chamou atenção na arquibancada, por acender sinalizadores e deixar uma marca dos torcedores na avenida. Veja abaixo:

Não há palavras pra descrever a Gaviões da Fiel. pic.twitter.com/91KbbVNOWy — sccp dii ¹³ (@FavousadoX) February 18, 2023





