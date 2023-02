Reprodução/Globo - 18.02.2023 Carro abre-alas da Gaviões da Fiel passou pelo Anhembi no primeiro dia dos desfiles de São Paulo





Um homem passou mal após o desfile da Gaviões da Fiel na manhã deste sábado (18), no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. O integrante da escola de samba interpretava Jesus Cristo e estava pendurado no carro abre-alas da agremiação, a última a passar pela avenida .

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O representante de Jesus estava localizado na parte traseira da estrutura, enquanto outras pessoas também apareciam penduradas ao lado do carro. Após mais de uma hora suspenso, ele expressou o mal-estar e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.





O homem não identificado foi retirado às pressas para uma ambulância e estava consciente quando foi levado ao Pronto-Socorro do Hospital Santana, segundo o "g1". O iG Gente entrou em contato para mais atualizações sobre o caso, mas não teve retorno até o momento desta publicação.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Confira abaixo o carro abre-alas da escola de samba:

“Em nome do Pai”, o abre-alas da Gaviões da Fiel. 🦅🖤 pic.twitter.com/ccNnOWjsA5 — Corinthians/News (@CorinthiansN23) February 18, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.