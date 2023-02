Reprodução/ Twitter Manoel Soares

Na madrugada deste sábado (19), as Rosas de Ouro desfilou no "Sambódromo do Anhembi" e levou como tema do samba-enredo a luta do povo negro em busca de liberdade e igualdade. Antes da escola pisar na avenida, Manoel Soares, que apresenta o "Encotro com Patrícia Poeta", fez um discurso emocionante sobre a temática da agremiação.

"O que nós estamos usando não é fantasia. O que nós estamos usando é a roupa dos nossos ancestrais, nossas coroas que não deveriam ter sido tiradas, nosso manto de ouro que foi trocado por farrapados, nosso castelo que foi trocado por sargeta. Mas, agora, na avenida, a roseira vai recuperar toda a beleza e glória negra", disse o jornalista.

O apresentador Manoel Soares faz discurso emocionante antes da entrada do Rosas de Ouro na avenida #Globeleza pic.twitter.com/itPuqUQpVY — Marília Neves (@MariliaNeves) February 18, 2023













Manoel desfilou em cima de um dos carros alegóricos, ele representando o Zumbi dos Palmares. Depois do desfile, ele publicou registros do momento nas redes e escreveu:

"Um dia pra ficar marcado no meu coração e na história da minha vida! Eu jamais conseguiria descrever a emoção desse momento. Foi lindo, @rosasdeouro. Foi lindo! Kindala! Que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome!".