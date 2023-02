Reprodução / Instagram 17.02.2023 Anitta

Anitta iniciou a maratona de desfiles de Carnaval nesta sexta-feira (17) com o bloco “Eu Vou” no circuito Barra-Ondina em Salvador, na Bahia. Durante a apresentação, a cantora avistou uma ambulante com o isopor quebrado e parou o trio elétrico para auxiliar a comerciante.

“Quem fez isso? Pera aí um segundo que eu vou resolver.”, disse Anitta analisando a situação da ambulante. A cantora procurou tranquilizar a vendedora ambulante e se comprometeu a arcar com o prejuízo.





Em outro momento, Anitta avistou um furto acontecendo e novamente parou a apresentação para dar bronca no ladrão e pedir a devolução do item roubado.

“Devolve a pochete dele. A pochete do menino de saia laranja. Pega a pochete e devolve”, ordenava Anitta, enquanto instruía os seguranças do bloco para lidar com o delinquente.

#Carnaval2023 - Ambulante tem isopor quebrado em bloco de @Anitta e cantora promete pagar prejuízo



📽️Lucas Sales / iBahia pic.twitter.com/pnu7TV1Eyg — iBahia (@iBahia) February 17, 2023





#Carnaval2023 - Anitta dá bronca após ver furto em bloco: 'Roubou, devolveu'



📽️ Lucas Sales / iBahia pic.twitter.com/F3SGqWXzqS — iBahia (@iBahia) February 18, 2023









