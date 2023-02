Reprodução/Instagram 18.02.2023 Mileide Mihaile foi às lágrimas após o fim do desfile

Mileide Mihaile fez bonito em sua estreia como rainha de bateria da escola de samba Independente Tricolor, em São Paulo, na madrugada deste sábado (18), e ficou muito emocionada ao encontrar com o filho, Yudhy Lima, de 12 anos, ao final do desfile. A influencer e ex-Fazenda usou um figurino ultracavado que chamou a atenção do público.

Nas redes sociais, ela não escondeu a ansiedade de ser a primeira rainha a entrar dançando no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital paulista e ressaltou nos Stories que estava num mix de felicidade e emoção. "Estrear como rainha no Carnaval paulista tem seu peso e seu significado e estou amando fazer parte da escola. É muito bom se sentir pertencente ao lugar", comentou ela.

Na plateia, além do filho, fruto do relacionamento com o cantor Wesley Safadão, o atual marido, o empresário Thiago Cass, também ficou de olho na performance dela no Anhembi. A fantasia de Mileide tem um valor estimado de R$ 300 mil e a mais ousada que ela já usou no Carnaval.

Além de São Paulo, a influenciadora também será rainha de bateira da Grande Rio, no Rio de Janeiro, que será a segunda agremiação a desfilar neste domingo (19), na Marquês de Sapucaí.