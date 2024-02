Reprodução/Globo - 05.02.2024 Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho formam o sétimo paredão do 'BBB 24'





Um barraco pode contribuir para a eliminação desta semana no "BBB 24". Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho disputam pela permanência no reality show no sétimo paredão da temporada. A briga, que aconteceu após a formação da berlinda, tornou a votação do público acirrada.





Alane e Juninho discutiram após o programa ao vivo , na madrugada desta segunda-feira (5). O embate evoluiu para um barraco com Leidy Elin, em que as sisters tiraram satisfação com o brother por ter flertado com as duas amigas.

Após protagonizarem a confusão, os dois emparedados aparecem com mais chances de serem eliminados. Segundo parcial da enquete do iG Gente, a atriz conta com 32,7% dos votos para sair, enquanto o motoboy deve ser eliminado com 60,9%.





Beatriz e Isabelle, que não se envolveram no barraco, seguem com segurança na berlinda. A vendedora paulistana tem 4,1% dos votos para sair, enquanto a dançarina amazonense tem apenas 2,3%. Pela primeira vez na edição, o público vota para eliminar um dos participantes.

Formação do sétimo paredão



A berlinda começou a ser formada após Davi atender o Big Fone. Alvo de muitos participantes, o motorista de aplicativo ficou imune e dividiu a casa em dois grupos, que conduziram a votação no programa ao vivo.

Anjo da semana, Matteus imunizou Deniziane, com quem vive um romance no reality show. A líder Fernanda indicou Beatriz, justificando que passou por embates com a sister desde a última semana, como as provocações da vendedora na festa recente.

Na etapa inicial da votação aberta entre grupos, o grupo sem pulseira (Davi, Alane, Beatriz, Deniziane, Isabelle, Matteus, Michel, Raquele e Wanessa) definiu o voto em Juninho. Já o grupo com pulseira (MC Bin Laden, Lucas Henrique, Juninho, Pitel, Rodriguinho, Marcus Vinicius, Giovanna, Leidy Elin e Yasmin) teve um empate entre Alane e Isabelle.

A líder desempatou e optou por colocar Alane na berlinda. A segunda etapa exigiu uma votação fechada entre os integrantes dos grupos. Isabelle foi a mais votada do grupo sem pulseira, com três votos, e Marcus foi o escolhido do grupo com pulseira, com quatro votos. Alane, Isabelle, Juninho e Marcus disputaram a prova bate-volta e Marcus escapou do paredão.

