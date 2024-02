Reprodução/Globo - 05.02.2024 Wanessa voltou a criticar Davi por 'agressividade' no 'BBB 24'

Após a formação do paredão no último domingo (4), Wanessa Camargo voltou a acusar Davi de ser agressivo. A artista também comparou a briga do baiano com Yasmin Brunet com a de Juninho com Alane.

Na área externa da casa, Wanessa disse para Yasmin que Davi foi agressivo com ela: "O Davi foi muito mais agressivo como homem para cima de você do que o Juninho foi com a menina. Ele falou alto, o Davi fez isso com você e ainda mandou um 'psiu'".

Wanessa aproveitou para questionar o porquê os outros homens da casa não defenderam a sister. "Cara, cadê os homens todos? Só foi o Bin e o Rodriguinho ali. E a Alane foi falando alto com ele [Juninho] e ele falou alto também [...]", perguntou.

A web não perdoou os comentários da cantora e criticaram. “Eu não entendo, cadê o gatilho dela com tanto homem gritando pela casa. Gatilho seletivo esse?”, perguntou uma. “Juninho é branco e David é preto, simples assim…”, opinou outra. “Gente alguém faz ela calar a boca por dois dias”, pediu mais uma.

