Reprodução/Globo - 03.02.2024 Festa do 'BBB 24' tem beijo e provocações





A madrugada deste sábado (3) contou com mais uma festa no "BBB 24". Ao som de Thiaguinho, o evento foi marcado por um beijo inédito entre Giovanna e MC Bin Laden, além de uma polêmica entre Fernanda e Beatriz.





'Falsa' X 'Maluca da galera'

O embate entre as sisters começou ainda no programa ao vivo, quando Tadeu Schmidt apareceu para descobrir quais participantes estavam na mira da líder Fernanda. A modelo selecionou Alane, Beatriz, Deniziane e Yasmin Brunet.

Apesar de já ter expressado o desejo de indicar Deniziane, Fernanda teve atritos com Beatriz na noite. Após receber a pulseira da líder, a vendedora provocou: "Obrigada, falsa. Bora. Adoro, Brasil. Como é falsa". A líder questionou se ela queria um produto para "fazer um VT" e ainda a chamou de "maluca da galera".

HOJE A FESTA VAI SER BOA!



Será que teremos treta Fernanda x Fadas? #BBB24



pic.twitter.com/Kqi0yWjbGi — Dantas (@Dantinhas) February 3, 2024





Provocações em show

Beatriz continuou provocando Fernanda enquanto Thiaguinho se apresentava no reality show. Entre as coreografias conjuntas dos participantes, a vendedora apontou o braço com a pulseira na direção da líder. Juninho notou a situação e abraçou a modelo, que o agradeceu pelo gesto.





Beatriz ainda se juntou as aliadas do grupo "fadas" para mais uma provocação. A sister, Deniziane e Alene uniram as pulseiras com as mãos para o alto e gritaram juntas, em celebração. O momento aconteceu enquanto Thiaguinho cantava "Vencedor".



Alane, Beatriz e Deniziane mostram as pulseiras da Mira do Líder para a câmera durante a festa. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/AHsDW2RGCz — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2024





Após a sequência de provocações, Fernanda julgou que Beatriz está "dodói da cabeça". "Tem que tomar remédio. Não me incomoda tanto, ela faz muito 'showzinho', parece uma criança [...] Preciso me colocar no lugar de 32 anos, de mãe de duas crianças. Não posso fazer isso, não sou igual a ela", reclamou.

Depois de criticar a rival e avaliar que precisava "se controlar", a líder deixou a festa, antes da 1h da madrugada.

Fernanda: "A Bia realmente eu acho que ela é dodói da cabeça, tá sem remédio. Não me incomoda tanto, ela faz muito showzinho." #BBB24



pic.twitter.com/xSE4yziwxp — Dantas (@Dantinhas) February 3, 2024





Mais críticas

No quarto do líder, Fernanda explicou que se retirou do local por estar "preocupada com a própria reação", já que não se preocupava com as provocações das rivais. Pitel reprovou que o grupo passou o dia em silêncio, mas decidiu provocá-la no programa ao vivo e na festa.

Pitel para Fernanda: "Você fez o que com ela [Bia] diretamente? Você atingiu ela em quê?" #BBB24



pic.twitter.com/PAChlrmind — Dantas (@Dantinhas) February 3, 2024





A líder voltou a opinar que Beatriz é "imatura". "Parece que tem probleminhas. Deve estar com muito hormônio acumulado. Está faltando uma r*la para mamar [risos]", declarou. Mais tarde na madrugada, Fernanda ainda declarou: "A vontade de não ligar e de bater com a cabeça de uma pessoa no vidro é a mesma".

Fernanda disse que queria falar que a Beatriz é imatura e que parece que tem probleminhas. “Tá faltando uma rola pra mamar!”



Pitel: "Olha a subterrânea aparecendo, não é assim!! Isso ai não lhe cabe!! Pare!" #BBB24



pic.twitter.com/TNjynD03PT — Dantas (@Dantinhas) February 3, 2024

Fernanda: “A vontade de não ligar, e bater com a cabeça de uma pessoa no vidro é a mesma” #BBB24



pic.twitter.com/dNPKmWyFqk — Dantas (@Dantinhas) February 3, 2024





Beijão

Após protagonizarem um selinho e um clima de intimidade na última festa , Giovanna e MC Bin Laden deram um beijo inédito nesta madrugada. Os dois ficaram juntinhos ao conversarem com outros brothers e deram um beijão quando estavam sozinhos.

DEPOIS DE MUITO PAPO, ACONTECEU! 🗣💕



MC Bin Laden e Giovanna dão um BEIJÃO na festa. Shippam o novo casal? #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/lUMI86tzGx — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2024













O beijo rendeu muita comemoração dos participantes, que vibraram enquanto os dois se beijavam. Giovanna reclamou da atitude dos colegas: "Parece que estou na quinta série, que p*rra".

Desabafo por cigarro

Entre beijos e polêmicas, Wanessa Camargo desabafou na madrugada sobre o uso de cigarro no confinamento. A cantora caiu no choro após pedir mais cigarros e a produção demorar para enviar os itens e o isqueiro.

A integrante do Camarote disse que "pensou em ir embora" diante da situação, mas Marcus a consolou e ressaltou que a situação era apenas um "gatilho" do que ela estava sentindo. Mais tarde, Wanessa exibiu preocupação com o momento: "Chorei igual uma criança na cama, por causa de um isqueiro".





Wannesa: “Eu chorei igual uma criança ali na cama por causa de um isqueiro.” #BBB24



pic.twitter.com/ERDxi5fyfq — Dantas (@Dantinhas) February 3, 2024





Flertes

Juninho também marcou a madrugada por conta dos flertes com Alane. O brother deu em cima da sister enquanto ela desabafava sobre a situação com Fernanda. O Pipoca já tentou um envolvimento com Leidy Elin, mas recebeu uma negativa, assim como se repetiu com a atriz nesta festa.





"Eu te acho mó gata", declarou Juninho. "Obrigada. Eu shippo muito você com minha amiga Leidy [...] Acho que essa conversa nem vem ao caso, estou falando de jogo mesmo", respondeu Alane. Ao repassar o ocorrido para as amigas, Leidy se irritou com o brother: "Quero que ele vá para a p*ta que pariu. Não tenho paciência para macho".



INACREDITÁVEL KKK



Juninho: "Eu te acho mó gata!"



Alane: "Obrigada. Eu shippo muito você com minha amiga Leidy!"



Juninho: "Mas eu e a Leidy, assim..."



Alane: "Eu sei, é porque eu acho que essa conversa nem vem ao caso, tô falando de jogo mesmo" #BBB24



pic.twitter.com/cFLGBF4dA9 — Dantas (@Dantinhas) February 3, 2024





Após Alane contar que Juninho deu em cima dela, Leidy disse que quer que ele vá pra puta que pariu e que ta sem paciência pra ele. #BBB24 pic.twitter.com/yC5gmXvAAs — Dantas (@Dantinhas) February 3, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: