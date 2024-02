Reprodução / TV Globo BBB 24: Yasmin aposta que terá problema com sister: ‘Prepotente’

Yasmin lavava louça na manhã desta segunda-feira (5) enquanto conversava com Wanessa, quando revelou que acha que poderia ter problemas com uma das sisters do quarto Fada.

Antes, Yasmin comentou sobre o voto de Isabelle na cantora: "Então quer dizer que a cunhã votou em você e está questionando o meu voto?". Wanessa respondeu que a justificação da sister foi de ter poucas opções de voto e a modelo diz que ela também.

Em seguida, a influenciadora diz que acredita que vai ter problema com uma pessoa e Wanessa começa a tentar adivinhar: "Quem? Com ela?", pergunta em referência à Isabelle e Yasmin nega. A artista tenta mais uma vez, questionando se seria o Marcus e a sister nega mais uma vez.

"É com uma menina", revela Yasmin. Wanessa finalmente consegue adivinhar que se trata de Ane, apelido de Deniziane, e a carioca se justifica: "O jeito que ela fala está começando a me incomodar, meio prepotente, sabe? Meio dona da razão. Ninguém pode bater de frente que ela é a abelha rainha".

