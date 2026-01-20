Reprodução/TV Globo Susana Vieira detona Jonas e Aline

A atriz Susana Vieira participou do Encontro com Patricia Poeta nesta segunda-feira (20). Na atração, a veterana criticou as ações de Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy, e não aprovou a aliança dos dois com Sarah Andrade.

"Amor, eu já estou com antipatia. Por que eles se encantaram com aquela menina? Bonitinha, boazinha, papinho furado. Por que não pegaram uma pipoca? Já fizeram o clã deles", disse Susana Vieira.

TV Globo Jonas Sulzbach no BBB

A artista ainda enfatizou que Jonas tem uma espécie de "preconceito", mas não deu detalhes sobre o que seria. "Ele tem um certo preconceito, sim, desculpa. Não vou dizer do quê para não ser processada. Na Globo tem o compliance, eu morro de medo. Eu sei que o meu contrato é vitalício, mas eu tenho medo", d etonou.

"Ele teve várias situações preconceituosas em relação às mulheres. Não de machismo, nem de raça, mas ele é esquisitinho. Foi pegar quem [para fazer aliança]? A loirinha", reforçou a contratada vitalícia da Globo.

Susana detona Aline Campos

Reprodução/TV Globo Aline Campos faz promessa inusitada

Na atração, ela contou que é fã assumida do BBB 26 e chegou a comentar uma briga envolvendo a divisão de ovos da Xepa. A artista disse que a postura de Aline durante a discussão com Ana Paula reverberou nos últimos dias do programa.

A briga ocorreu durante toda organização das compras da Xepa, então, Aline enfatizou que deveria ganhar mais ovos do que outros participantes por ser vegetariana e não comer carne. Ela ainda disse que, poderia dar mais estalecas para conseguir mais o produto.

Então, Ana Paula rebateu o pedido da colega de confinamento. "Mas você não come carne. É igual eu que não como banana, vai ficar para os outros e tudo certo", afirmou a veterana. Aline disse que não se tratava de gosto, mas de necessidade.

Porém, no Encontro de hoje, Susana Vieira discordou e não escondeu que ficou irritada... "Existem leis, existem regras. Se for assim, você gosta de maçã, todo mundo tem uma maçã, você quer quatro porque não come banana?", debochou a artista.

Vieira ainda disse que Aline não deveria ter exigido uma quantidade maior de ovos, na visão da atriz, não é justificável. "Ah, quer ovo, vai à padaria, no açougue e compra", detonou, afirmando que o público teria ficado incomodado com o jeito de Campos.

Susana reforça que é pró-jogo e que não fica com pena de ninguém. "Eu não fico com pena de ninguém. Entrou ali para isso. É jogo", reiterou.

PSSADO! Susana Vieira REVELA ao vivo, que Jonas tem um certo preconceito, mas que não irá dizer, pra não ser processada. #Encontro #BBB26 pic.twitter.com/JPe0jzN2xc — Brenno (@brenno__moura) January 20, 2026







