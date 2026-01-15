Aline Campos critica Ana Paula Renault no BBB 26.
Aline Campos critica Ana Paula Renault no BBB 26.

Ana Paula Renault está dando o que falar dentro e fora da casa do  BBB 26. Nesta quinta-feira (15),  Aline Campos  criticou a loira e a acusou de interpretar uma personagem dentro do jogo.

Em conversa com Brigido e Sol Veiga, a morena afirmou que Ana Paula faz uma personagem good vibe (boa vibração na tradução do inglês) e que a loira sabe como manipular outros participantes do reality.

"Ela está fazendo um personagem good vibe, só que não cola porque não combina. A linha não é coerente pelas coisas que fala, entendeu? Pelas coisas que eu estou ouvindo", disse a sister.

Brigido concordou com a sister e completou:  "Ela está fazendo o (personagem) good vibe e costurando. Ela está costurando, muito mais do que falando".

Discordando da suposição do brother, Sol diz observar que a sister fala bastante, mas com outros participantes do jogo. 

"Não. Ela fala bastante. Eu já notei que ela fala bastante. Ela não fala com a gente. Ela fala com uma galera que ela sabe que vai ser dela, para ter votos. Ela é muito inteligente", conspirou a sister.

Segundo Aline, Ana Paula sabe manipular e, no jogo, muitas pessoas podem ser levadas pelas opiniões da sister.

"Ela sabe manipular e tem muita gente manipulável aqui", finalizou a morena.

 Rusga antiga

No segundo dia de confinamento do BBB 26,  Aline Campos procurou Ana Paula Renault para tirar satisfações sobre um comentário feito pela loira sobre a roupa da atriz há 10 anos.

À época, Ana Paula foi convidada para avaliar looks do Prêmio MultiShow 2016, e detonou a escolha de Aline. Ana Paula se referiu ao estilo como "executiva de filme pornô".


 Apesar do tempo passado, a morena se mostrou ofendida pelo comentário de Renault.

"Isso me ofendeu muito porque vivi preconceito a vida inteira por trabalhar com dança. Pessoas achavam que eu era p*ta", lembrou.

"Que absurdo, foi muito machista, péssimo. Logo eu, que sou superpiranha", respondeu Ana Paula.

Ana Paula defendeu seu ponto de vista sobre o estilo que Aline usava na época, mas acabou se desculpando e afirmou não lembrar do comentário.

