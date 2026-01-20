Reprodução/Instagram/@fabianoluisflores/TV Globo Fabiano detona ex-genro

Fabiano Luís, pai de Rayne Luiza, ex-esposa de Pedro, quebrou o silêncio após a polêmica com o ex-BBB 26. Em um comunicado através de suas redes sociais, ele enfatizou que não pretende ter qualquer contato com o ex-genro, após suas atitudes e falas dentro do programa.

Ele foi acusado de assediar a participante Jordana, logo depois, apertou o programa para desistir da atração.

Em seu texto, Fabiano fala em nome de todo o seu clã familiar e fala sobre o rompimento para sempre. "Nós, familiares, discordamos e repudiamos todos as falas e atitudes de Pedro durante o BBB. Dito isso, encerro aqui todo o meu vínculo e contato com meu ex-genro, jamais aceitarei alguém que faça mal a minha família", disse.

De acordo com ele, sua maior meta é dar apoio à filha, que está grávida. Fabiano reiterou que agora é dar uma boa estrutura para sua neta que está chegando. "No momento a única coisa que importa é a saúde física e mental da minha filha e neta", afirmou o patriarca sobre a situação.

O pai de Rayne também endereçou uma mensagem ao público que está acompanhando toda a polêmica e demonstrou frustração com o ocorrido. "Agradeço a compreensão de todos e peço desculpas a todos que, assim como eu, perderam seu tempo acompanhando meu ex-genro", disse.

Rayne pede justiça

Em participação no Melhor da Tarde, da Band, na última segunda-feira (19), Rayne pediu justiça e diz que quer que Pedro pague por tudo o que causou dentro e fora do BBB 26.

"Como mãe e, principalmente, como mulher, eu espero que a justiça seja feita, que ele pague pelo erro dele. Nós vamos ter uma filha, e o que ele fez foi desumano. Ele não pensou na Jordana, não pensou na filha, nem na exposição de ninguém", disse a jovem sobre o assunto.

"Tenho até medo por minha filha ser mulher. Tenho receio de que nada seja feito e de que ele consiga manipular todo mundo. Como minha família disse: até para ele ver a própria filha, será necessário acompanhamento, porque o que ele fez foi muito sério. A gente fica com medo", ressaltou Rayne.



