Reprodução Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão pelo crime cometido em 2014

Felipe Prior comentou os conflitos do BBB 26 neste sábado (17) após assistir a cenas envolvendo Pedro e Ana Paula. O ex-BBB usou as redes sociais para analisar o embate e alertar para a pressão emocional vivida pelo participante no início do programa. Ele afirmou que provocações podem agravar quadros de ansiedade e comprometer o desempenho no jogo.

No Instagram, Felipe Prior falou como alguém que já viveu a experiência do confinamento e disse que a adaptação inicial costuma trazer inseguraças e provoca erros.

Ele também comentou sobre o impacto de histórias repetidas dentro do confinamento. Disse: “O pior que esse é o Big Brother que eu tô mais assistindo, mano. Ficando mais em casa aqui, aí eu fico assistindo. Babu tá contando as mesmas histórias que contou para mim. Puta que pariu. É as mesmas histórias, mano”.

Prior falou que ataques pessoais e ameaças simbólicas podem agravar o estado emocional de quem já está fragilizado. Ele afirmou: “ficar tirando o cara, mano, ah, seus dentes da boca vai cair, vou fazer feitiço, vou fazer o caralho”. Em seguida, completou: “Se ela fizesse comigo, eu ia dar o abrir os olhão aqui e falar: ‘É? Vamos pra resistência e você?’”.

Na avaliação dele, quem está em crise emocional tende a se queimar sozinho. Por isso, provocá-lo não seria uma estratégia inteligente. Felipe declarou: “Tá ligado? Pô, tu tá vendo que o cara já tá com a cabeça mil, tá falando tá ansioso, tá o caralho”. Depois, concluiu: “Vai dormir, mano”.

O ex-BBB também disse que não defende erros cometidos dentro da casa. Ele afirmou: “Não estou defendendo o cara, fique claro. Está fazendo um monte de merda, está perdidão e no começo do jogo fica perdidão mesmo, eu também fiquei”. Para ele, o início do programa é um período de aprendizado e instabilidade.

Outro ponto levantado foi a participação de pessoas que já passaram por outros realities. Prior questionou a presença de ex-participantes em novos programas e disse: “Sabe o que eu acho engraçado? É que ela já participou da Fazenda e ela vai estar no Big Brother, hein?”. Em seguida, completou: “Muda muita coisa, muita coisa”.

Sobre seguidores nas redes sociais, ele minimizou a influência. Disse: “Pode ter 10 mil de seguidores, se vier na hora vai perder. Entendeu?”. Para ele, a experiência anterior pesa mais do que números fora da casa.

Prior ainda comentou provas de resistência e a dificuldade física das dinâmicas do programa. Ele afirmou: “Os cara do quarto branco pica, mano, pica. Quatro dias, mano”. Em seguida, completou: “Eu acho que eu não aguentava não, mano”.

O ex-BBB também declarou preferência em um dos embates do jogo e afirmou: “Mas mano, eu sou Team contra Ana Paula”. Ele também pediu mobilização do público: “Quem me segue aí puder votar para ela sair, vai já vai tarde”.