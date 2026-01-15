Divulgação/TV Globo Henri Castelli

Após duas crises convulsivas durante a sua participação no Big Brother Brasil 2026, o ator Henri Castelli foi desclassificado do reality show. A informação é da Globo.



Nesta quarta-feira (14), Castelli teve um novo quadro de convulsão após retornar à casa do BBB 26. Mais cedo, o ator já havia deixado a Prova do Líder após o mesmo problema de saúde.

Ele foi levado ao hospital, passou por exames e foi liberado, que voltou ao programa após exames não apontarem qualquer problema.

A última crise convulsiva do ator o levou novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. No momento do socorro, a TV Globo interrompeu a transmissão das imagens e pediu que todos os brotheres entrassem na casa.

"O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa", finalizou a emissora em comunicado.