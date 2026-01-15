O Queridômetro desta quinta-feira (15) revelou as primeiras impressões dos participantes do BBB 26 após a Prova do Líder de resistência. Aline Campos foi a mais votada como "planta" pelos confinados, enquanto Pedro recebeu diversos emojis de "biscoito". Sol Vega, que discutiu com Milena durante a competição, enviou um emoji de "alvo" para a recreadora infantil.
Veja o Queridômetro
Os participantes distribuíram reações variadas aos colegas de confinamento após mais de 22 horas de Prova do Líder. A dinâmica do Queridômetro permite que os brothers avaliem uns aos outros com emojis que representam diferentes percepções sobre o comportamento de cada um no jogo.
Aline Campos e Pedro dominam votações
Aline Campos liderou a categoria "planta" ao receber o emoji de diversos participantes. Samira, Marcelo, Ana Paula Renault e Marciele enviaram a classificação para a atriz e modelo. A percepção indica que Aline está sendo vista como uma jogadora discreta ou pouco participativa nas primeiras dinâmicas do reality.
Pedro foi um dos mais votados na categoria "biscoito", recebendo o emoji de Ana Paula Renault, Brigido, Marciele, Breno e Marcelo. A classificação sugere que o brother está sendo percebido como alguém que busca agradar diferentes grupos dentro da casa. O brother chorou durante a Prova do Líder e demonstrou preocupação com a performance no jogo.
Sol Vega enviou um emoji de "alvo" para Milena após a discussão que tiveram durante a Prova do Líder de resistência. A recreadora infantil recebeu ainda "vômito" de Jordana e Paulo Augusto, evidenciando que o desentendimento causou impacto negativo na percepção dos colegas. Milena também enviou "vômito" para Sol Vega, mantendo a tensão entre as duas.
Ana Paula Renault voltou a distribuir "cobras" para os colegas Veteranos, mantendo a postura crítica dentro da casa. A empresária enviou o emoji para Alberto Cowboy, Pedro e Sarah, demonstrando desconfiança em relação aos participantes do grupo Camarote. Ana Paula e Brigido trocaram emojis de "alvo".
Brigido distribuiu diversos emojis de "biscoito" para os participantes, incluindo Aline Campos, Jonas, Juliano Floss, Marciele, Paulo Augusto, Pedro, Sarah e Solange Couto. O diretor de escola também classificou Breno, Edilson, Samira e Sol como "planta". A estratégia do brother de avaliar vários colegas simultaneamente chamou atenção dos demais confinados.
A categoria "mala" também teve votações expressivas, com Ana Paula Renault enviando o emoji para Sol Vega. Jordana distribuiu "mala" para Brigido, Marcelo e Pedro, enquanto Maxiane votou em Juliano Floss, Paulo Augusto e Pedro. Jonas recebeu "mala" de Juliano Floss e Samira.