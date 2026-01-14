Reprodução/ Instagram @mansao.real.morro @caiocastro Caio Castro mostra mansão

Caio Castro, de 36 anos, veio a público anunciar a conclusão das construções de uma propriedade de luxo na Bahia. Com valor de locação de R$ 14 mil por dia, o imóvel comporta até 23 pessoas distribuídas em oito suítes.





A estrutura inclui ambientes voltados ao lazer e ao bem-estar, como espaço gourmet integrado, área para churrasco, academia, campo de futebol e sauna.





O destaque fica por conta da piscina de formato diferenciado, projetada para simular a sensação de uma praia privativa, além de um fire pit para momentos de convivência.

Na legenda da postagem, o artista ainda refletiu como foi todo o processo até que o imóvel ficasse pronto. "Em 2009 vim para o morro pela primeira vez…. O lugar me pegou no coração… e eu sabia que tinha algo especial para mim, além daquele ano novo, algo a mais estaria esperando por mim", lembrou.

"E em 2025, minha casa ficou pronta, alguns chamaram de pousada, rs, mas minha casa eh mais que isso, e a concretização de um sonho em um lugar que sonhos se realizam", acrescentou no Instagram, onde soma mais de 19 milhões de seguidores.

Assista:

Nos comentários, os fãs reagiram. "Ficou linda, Caio. Parabéns", disse uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Gente, eu quero me hospedar aí, só falta o dinheiro", brincou outra. "Um cômodo mais lindo que o outro", concluiu ainda uma terceira.

Saiba mais

Caio Castro ganhou destaque na TV ao participar de "Malhação", em 2007. Durante as gravações do folhetim, chegou a vivenciar um romance com Sophie Charlotte.

Em 2018, encerrou contrato de exclusividade com a Globo. Em 2020, surpreendeu o público ao revelar que trabalharia como piloto. A última novela do intérprete foi em 2023, quando compôs o elenco de "Todas as Flores".