Reprodução/Internet ESPN oficializa Andreoli e Bruno Soares para o Australian Open 2026

A ESPN oficializou nesta quarta-feira (14) a contratação do apresentador Felipe Andreoli e do ex-tenista profissional Bruno Soares para a cobertura do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada 2026.

A dupla ficará responsável por produzir conteúdos especiais direto da Austrália, com foco em bastidores, torcida brasileira e a rotina fora das quadras. O projeto será multiplataforma, com distribuição nas redes sociais, no YouTube da ESPN e no Disney+.

, que teve liberação da Record para o trabalho, reforça sua relação de longa data com o tênis. “Sempre fui apaixonado por tênis desde criança. Poder trabalhar com tênis na ESPN, que é a casa da modalidade no Brasil, e ainda dividir essa experiência com o Bruno Soares, que hoje é um grande amigo, torna tudo ainda mais especial”, afirmou.

Bruno Soares aposentou em 2022

Os conteúdos produzidos incluem vídeos curtos, vlogs e registros mais extensos, pensados para o ambiente digital. Durante a primeira semana do torneio, haverá publicações diárias nos perfis de Andreoli e Soares, com compartilhamento também pelos canais da

A cobertura também será repercutida na TV, com inserções em programas como Pelas Quadras, voltado ao público fã de tênis. Bruno Soares, multicampeão de Grand Slams nas duplas e ex-número 2 do mundo, comentou sobre o novo papel fora das quadras.

“Estar em um Grand Slam fora da condição de atleta permite enxergar detalhes que muitas vezes passam despercebidos. A ideia é compartilhar com o público um pouco do que acontece nos bastidores, das rotinas e do ambiente que fazem parte do dia a dia de quem vive o circuito”, disse.