Instagram Ana Castela exibe abdômen definido em treino funcional intenso

Ana Castela mostrou o corpo tonificado nas redes sociais nesta terça-feira (14) após realizar uma série de exercícios funcionais. A cantora de 21 anos publicou vídeos nos stories do Instagram exibindo o abdômen definido e os músculos das costas após treino focado na parte superior do corpo.

A artista aproveitou um intervalo entre apresentações e gravações para treinar. Ana Castela está se dedicando à carreira de atriz e participou de cenas de "Coração Acelerado", a nova novela country das 19h da Globo. A agenda intensa não impediu a sertaneja de manter a rotina de exercícios.

No vídeo publicado, a cantora realizou o movimento de crucifixo invertido com elástico, destacando as costas definidas. O exercício funcional trabalha diversos grupos musculares da parte superior do corpo. A Boiadeira demonstrou técnica apurada durante a execução do movimento.

Logo depois, a sertaneja mostrou nos stories os quadríceps torneados e o abdômen sarado. Ana Castela começou a treinar com mais intensidade em março de 2025 e vem exibindo transformações corporais notáveis desde então.

Recentemente, Ana Castela revelou que "se manter saudável em meio à sua agenda intensa de shows é um desafio grande". A artista precisa conciliar treinos com viagens, apresentações e compromissos profissionais.