Aline Campos é uma dos Camarotes do Big Brother Brasil 26. A famosa, no entanto, explicou aos colegas de confinamento sobre a mudança de nome de Aline Riscado, para Campos.



Porém, a artista frisou que a mudança foi bastante importante em sua vida e deu detalhes da troca de nome.

"Há quatro anos, durante meu processo de autoconhecimento, com mergulhos internos e o desapego de algumas coisas, senti muito fortemente que esse nome já não fazia mais sentido. Eu percebia que atraía os mesmos trabalhos, as mesmas pessoas e as mesmas conexões, e veio a intuição de que o nome poderia estar interferindo nisso", iniciou.

A artista revelou que tudo mudou em sua vida, porém sofreu pressão ao trocar de nome.





"Todo mundo me chamou de maluca quando falei para a minha mãe e para as pessoas que me rodeiam, mas eu senti muito forte que deveria fazer isso. Foi a melhor coisa que eu fiz. Depois que mudei o nome, as pessoas começaram a me ver de forma diferente; passaram a me enxergar mais profundamente, e não apenas como um símbolo ou pela imagem criada a partir dos trabalhos que eu fiz", ressaltou a famosa.

Ela ainda ressalta que, a mudança mudou paradigmas e promoveu uma transformação geral nos seus caminhos.

"Aí depois eu fiz a numerologia, mas cara, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, apesar de muita gente falar: 'nossa, mas eu ainda chamo de Aline Riscado, eu peço que me chamem de Campos, o Riscado eu sou grata porque foram 12 anos e me trouxe até aqui. Mas, se você me respeita, gosta de mim, me chama de Aline Campos ou Aline", frisou.

Sobre o BBB 26

A 26ª edição do Big Brother Brasil estreou na última segunda-feira (12) com o maior prêmio da história do reality show. O valor dobrou em relação ao ano anterior e chega a R$ 5,4 milhões, podendo aumentar ainda mais ao longo do programa. A temporada trouxe como novidade o retorno de ex-participantes no grupo Veteranos e a volta do quarto branco, onde nove candidatos disputam as duas últimas vagas na casa mais vigiada do Brasil.

Tadeu Schmidt anunciou durante o programa ao vivo que o prêmio será o dobro do oferecido na edição anterior, quando a bailarina Renata levou R$ 2,7 milhões. "Vai render muito dentro da casa. Esse valor vai ficar rendendo até o fim do programa. Vai crescer mais ainda", explicou o apresentador aos confinados.

