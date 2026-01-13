Reprodução/Instagram TikToker se pronuncia após ser cancelado por divulgar jogos de azar.

O influenciador Rhamon Victor se pronunciou após ser alvo de críticas na internet por divulgar jogos de azar em seu perfil no Instagram. Em publicação na rede social, o criador de conteúdo afirmou que não imaginava que a publicidade teria uma repercussão tão negativa e revelou que aceitou a proposta por estar precisando de dinheiro para uma emergência de saúde familiar.

Leia mais: Influenciador Cearense do Grau morre após ocorrência policial

"Mores, para ser bem sincero, eu não imaginava que isso tomaria essa proporção, nem que vocês iriam me ressuscitar dessa forma. Passei por alguns problemas familiares voltados à saúde e precisei de dinheiro de forma rápida. Não vou expor minha família nem entrar em detalhes", escreveu o influenciador.

Afastado das redes sociais há alguns meses, o influenciador, conhecido por fazer pausas frequentes na criação de conteúdo, pediu desculpas aos seguidores e afirmou que o hiato pode ter contribuído para que ele esquecesse da proporção que as coisas tomam na internet.





"Reconheço que errei e levo como aprendizado. Acho que estar afastado das redes sociais está fazendo eu esquecer da proporção das coisas. Entendo a frustração de quem me acompanha há mais tempo e respeito totalmente esse sentimento."

Rhamon Victor finalizou o pronunciamento afirmando que este foi o primeiro erro que cometeu em sua carreira de criador de conteúdo digital, mas deixou claro que não é perfeito.

"Mas quero lembrar também que ao longo de todos os anos, é a primeira vez que eu cometi um erro. Às vezes vocês buscam perfeição em mim, e eu não sou um lírio do campo. Sou um ser humano falho, igual a todos."

O influenciador, que estava sem postar nas redes sociais desde novembro de 2025, voltou às redes sociais na última semana divulgando jogos de aposta nos stories do Instagram.

A repercussão da publicidade entre os seguidores do influenciador foi imediata, gerando uma onda de críticas ao criador de conteúdo que conta com 3,1 milhões de seguidores no Instagram e 13,3 milhões no TikTok.

Afastamento das redes no auge do sucesso

Rhamon Victor se tornou um fenômeno no TikTok em 2022, quando compartilhava sua rotina trabalhando em um bar, em Ilhéus, na Bahia. Rapidamente, o jovem se entrou para a lista dos principais criadores da plataforma. Na época, ele chegou a receber prêmios e participar de eventos importantes.

Em 2023, o criador de conteúdo ficou afastado das redes sociais por cerca de sete meses, deixando seus seguidores preocupados. Após o hiato, o influenciador voltou às redes sociais e explicou que uma série de motivos culminaram em seu afastamento.

A fama meteórica de Rhamon Victor trouxe também a invasão de sua privacidade. Ele percebeu que pessoas tentavam filmá-lo e fotografá-lo dentro de sua própria casa. Conflitos familiares foram expostos publicamente, e comentários negativos relacionados à sua aparência passaram a fazer parte da rotina do influenciador.

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, o influenciador revelou que foi diagnosticado com depressão e, por esta razão, não estava conseguindo trabalhar com as redes sociais.

Desde então, Rhamon Victor voltou a publicar vídeos, porém, ainda com afastamentos pontuais.