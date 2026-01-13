Reprodução/Instagram Joana Treptow é a nova contratada da TV Gazeta.

A TV Gazeta anunciou a contratação de Joana Treptow para ser a nova apresentadora do Jornal da Gazeta. A estreia da jornalista na emissora está prevista para o dia 2 de março, mas antes de assumir esse desafio, Joana passou pela TV Bandeirantes.

Leia mais notícias sobre a jornalista: Ex-apresentadora da Band é contratada pela TV Gazeta

Treptow iniciou sua trajetória no Grupo Bandeirantes de Comunicação em 2015, quando foi contratada como estagiária da TV Bandeirantes do Rio de Janeiro. Ela foi efetivada como repórter em 2016.

Em 2017, a jornalista passou a integrar a equipe de profissionais da sede da TV Bandeirantes, em São Paulo, onde se destacou na cobertura de temas importantes como a greve dos caminhoneiros e a prisão do então ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.





Ainda na Band, em 2018, Joana Treptow assumiu a bancada do Café com Jornal. Ela apresentou o telejornal matinal até 2020, ano em que a Band anunciou o fim da atração, que foi substituída por uma reedição do Primeiro Jornal e pelo jornal Bora Brasil.

Em 2019, Joana também chegou a assumir a edição e apresentação do #Informei, um boletim jornalístico rápido da emissora. Após deixar o Café com Jornal, Joana Treptow passou a atuar como âncora do Jornal da Band.

Antes da Band, Joana trabalhou na Joana estagiou na Agência EFE e na Globonews. Atualmente ela é radialista da TMC, marca que substituiu a antiga Transamérica e deve conciliar a atividade com a apresentação do Jornal da Gazeta.