Reprodução/redes sociais Virgínia revela ferimentos nos lábios causados pela ansiedade.

Virgínia Fonseca exibiu, nesta segunda-feira (12), ferimentos nos lábios decorrentes de sua ansiedade. Por meio das redes sociais, a influenciadora, que atualmente está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, afirmou que o estresse a fez machucar a boca no dia anterior.

Leia mais notícias sobre a apresentadora: Virginia mostra filhos torcendo por Vini Jr.: "Bom demais"

"Sabe o que é isso? Ansiedade. Olha o que eu fiz com a minha boca ontem! E está ardendo tanto", disse a Rainha de Bateria da Grande Rio.

Presa em Dubai

No último sábado (10), Virgínia Fonseca foi pega de surpresa ao descobrir que não conseguiria voltar ao Brasil na data prevista. Nos stories do Instagram, a influenciadora explicou que já estava no Aeroporto, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, quando um imprevisto de trabalho a obrigou a cancelar o voo e permanecer no país.





A influenciadora originalmente está em Dubai para cumprir compromissos profissionais relacionados à WePink, marca de cosméticos da qual ela é sócia. Virgínia viajou ao país para realizar uma live de lançamentos de novos produtos.

A empresária demonstrou frustração de ter que adiar sua volta ao Brasil, o que resultou no descumprimento de compromissos profissionais. No desabafo, Virgínia explicou que nunca deixa de seguir sua agenda de trabalhos, mesmo quando não está bem.

Após algum tempo, Virgínia voltou às redes sociais e tranquilizou os fãs. Segundo ela, o atraso na volta às terras tupiniquins não tem relação com saúde ou segurança. Trata-se apenas de uma pendência profissional.

Virgínia Fonseca deve retornar ao Brasil nos próximos dias.