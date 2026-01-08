Reprodução/Instagram/@priscilla Priscilla foi uma das cotadas para o BBB

Um dos nomes mais comentados para o Camarote do BBB 26, a cantora e apresentadora Priscilla Alcantara destacou que viverá a Boneca Susi em um musical com estreia marcada para 21 de fevereiro. Com isso, as datas do espetáculo batem de frente com as do reality, o que quebra os rumores de que ela estaria confinada.

Em suas redes sociais, a artista publicou um vídeo em que aparece chegando ao Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Com uma mala nas mãos, ela simula como se estivesse indo diretamente para o confinamento e aproveita a especulação sobre sua possível participação no reality da Globo para promover o musical.

"Estou pronta para ser Susi", disse. "Não vejo a hora de contar essa história, em que ser real é o maior ato de coragem", completou.





Fãs da famosa reagiram à publicação e comentaram sobre o suspense feito pela ex-SBT após seu nome aparecer nas listas de cotados para o BBB.

"A diva foi muito esperta com o marketing do outro vídeo, fazendo as páginas divulgarem achando que era BBB", escreveu um seguidor. "Eu jurando que era BBB! Pri, tive a oportunidade de assistir à sua participação em Wicked e foi incrível. Tenho certeza de que você vai brilhar demais como Susi", comentou outra.

Sobre o BBB 26

A contagem regressiva para o BBB 26 já começou. Faltando cerca de três dias para a estreia na TV Globo, marcada para 12 de janeiro de 2026, o reality show volta a dominar as conversas nas redes sociais, impulsionado pelas especulações sobre quem estará confinado na nova temporada.

Apesar de a emissora ainda manter sigilo sobre os participantes, alguns nomes vêm sendo apontados como possíveis integrantes do grupo Camarote. Entre os famosos mais comentados estão Henri Castelli, Arthur Nory, Mariana Goldfarb, Lucas Leto, Pedro Neschling, MC Carol e Klara Castanho.

Além de artistas e personalidades, a edição deste ano também deve apostar no retorno de ex-BBBs. Entre os veteranos mais citados estão Sol Veiga (BBB 4), Jonas Sulzbach (BBB 12), Aline “Blindada”(BBB 13), Ana Paula Renault (BBB 16), Kaysar Dadour (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Sarah Andrade (BBB 21), Isabelle Nogueira (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).

A expectativa é que o tradicional Big Day, quando a Globo divulga oficialmente os nomes do elenco, aconteça em 9 de janeiro. Já o confinamento dos grupos Camarote, Pipoca e Veteranos deve ocorrer entre o domingo (4) e a segunda-feira (5).

No mesmo dia do Big Day, a emissora também deve dar início à Casa de Vidro, voltada para a escolha dos participantes do grupo Pipoca. Desta vez, a dinâmica será realizada simultaneamente nas cinco regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O público será responsável por eleger todos os anônimos, com a seleção final de dez participantes, sendo cinco homens e cinco mulheres, dois de cada Casa de Vidro.