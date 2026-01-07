Reprodução/ TV Globo Ana Maria Braga

Ana Maria Braga, de 76 anos, surpreendeu os espectadores durante o "Mais Você". A titular do programa retornou ao matinal após um período de recesso e lembrou de uma época na qual passou por uma dificuldade financeira.

"Demorei muito tempo para pegar um avião. Só a gente que passou as dificuldades sabe como a gente valoriza as coisas que não são permitidas”, afirmou ela na última segunda-feira (5).





Marco histórico

Nesta quarta-feira (6), a comunicadora voltou a se emocionar. Isso porque fez um balanço da carreira ao celebrar as 6500 edições do "Mais Você".

"Hoje a emoção falou mais alto. Chegar às 6.500 edições do Mais Você, depois de 26 anos no ar, é muito mais do que um número. É a história de muita luta, de muito trabalho e de tantas mulheres que abriram caminho para estarmos aqui", começou.

"Quando comecei, quase não existiam mulheres atrás das câmeras, no estúdio, na técnica. Hoje a gente olha ao redor e vê esse espaço sendo ocupado com competência, garra e coração. E isso é uma conquista coletiva. Ninguém caminha sozinho. Seguimos lado a lado com nossos companheiros, porque o respeito e a parceria fazem parte dessa trajetória", acrescentou.

Em seguida, a titular do programa ainda ressaltou o empenho das mulheres que trabalham para levar a atração ao ar, seja na frente ou atrás das câmeras.

"Mas quem é mulher sabe o quanto foi difícil se fazer presente no mercado de trabalho, muitas vezes ganhando menos para fazer a mesma coisa. E, ainda assim, a gente fez. E continua fazendo. E fazendo melhor", destacou.

"Meu carinho vai para você, mulher, que está aí do outro lado. Acredite em quem você é. Seja verdadeira. Seja honesta com você e com o outro. Respeite. Persista. O caminho existe e a gente segue juntas. Obrigada por estar comigo todos esses anos", finalizou.



