Reprodução/X/Flay Flay foi desclassificada do BBB

A cantora Flay, ex-participante do BBB 26, contou na última quarta-feira (7) que chegou a ser convidada pela Globo para participar da próxima edição do reality, que estreia na segunda-feira (12) e contará com um supertime de veteranos. No entanto, ela foi desclassificada após a notícia com seu nome vazar.

"Sim, minha gente, o BBB 26 me procurou este ano para voltar ao programa, e eu aceitei de cara, obviamente. Porque, além de grande fã do reality, eu sou extremamente grata, já que a participação mudou a minha vida, né? Todo mundo acompanhou", iniciou Flay em um vídeo publicado nas redes sociais.

"Bom, eu decidi vir falar com vocês aqui em respeito a todo mundo que está torcendo por mim. Estou acompanhando e vendo que as expectativas estão altíssimas com essa notícia da minha participação no BBB 26", disse.

A artista contou que a atração comandada por Tadeu Schmidt a procurou e que ela colocou como condição para entrar nesta edição a necessidade de se preparar para conciliar sua agenda, já que havia retomado os shows.





"O programa realmente me procurou assim que saiu a notícia da volta de alguns ex-BBBs para essa edição. Depois, fizemos uma reunião e eu disse que sim, mas que precisaria me programar muito bem, pois estou de volta aos palcos agora e teria que pausar minha agenda para conseguir me organizar", detalhou.

Ela enfatizou que ficou aguardando um novo contato, como ocorreu na primeira vez em que participou do reality. Por nunca ter sido do grupo Camarote, a cantora reforçou que não sabia como seria o procedimento desta vez.

"E aí a gente ficou de aguardar o próximo contato, como aconteceu na época da primeira vez em que eu participei, quando foi por inscrição. Eu só soube que ia participar de fato quando eles vieram me buscar em casa. Eu nunca fui Camarote, não sei se funciona diferente, mas achei que seria da mesma forma", afirmou.

A paraibana contou ainda que cancelou toda a sua agenda para entrar no BBB26.

"E foi por isso, minha gente, que em dezembro eu parei os meus shows e comecei imediatamente a escrever um novo álbum, a gravar milhares de vídeos e a produzir várias músicas, para conseguir deixar tudo pronto a tempo e aproveitar a minha participação para lançar esses projetos. Claro que eu não sou boba", disse.

"Meu mundo caiu, porque eu fiz uma manobra muito arriscada e eu tenho consciência disso. Eu recebi esse convite e, tendo plena convicção da grande oportunidade que seria para mim novamente, eu decidi parar com os meus shows, com o meu trabalho, com o de toda a minha equipe, que é gigante, que tendo shows ou não, tem que pagar o salário de todo mundo, todo mês, além dos investimentos no álbum, além dos investimentos nos milhares de vídeos", continuou.

Por fim, Flay agradeceu o carinho do público e reforçou que a vida agora segue.

"Enfim, né? Vida que segue. Eu não sei até que ponto dá para montar uma outra agenda tão especial quanto a que a gente tinha de Carnaval, mas eu estou aí, viu, gente? Podem me contratar para a cidade de vocês, para o Carnaval de vocês", finalizou.



