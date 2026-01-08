Reprodução/Internet Arnaldo Cezar Coelho voltou à TV após oito anos fora do ar

Arnaldo Cezar Coelho está de volta à televisão após oito anos longe da TV. O ex-comentarista de arbitragem da Globo estreou nesta semana o quadro Pode Isso, Arnaldo, exibido no telejornal RJ1, da TV Rio Sul, afiliada da Globo no Rio de Janeiro.

O nome do quadro remete à famosa frase criada por Galvão Bueno durante os jogos da seleção brasileira e de grandes campeonatos. Agora,responde a perguntas enviadas por telespectadores, sempre com bom humor e olhar técnico sobre o futebol. No episódio de estreia, ele homenageou o ex-jogador Júnior ao comentar o passe que o Maestro deu para o gol de bicicleta de Pedro no Jogo das Estrelas, realizado em 27 de dezembro no Maracanã.

Sócio de afiliada da Globo

destacou o carinho do público como principal fator para voltar à TV. Segundo ele, a frase “Pode isso, Arnaldo?” ainda é muito ouvida em locais públicos, o que motivou a criação do novo projeto.

Apesar do afastamento após a Copa do Mundo de 2018, quando se despediu oficialmente da função de comentarista esportivo, o ex-árbitro sempre se manteve próximo à TV Rio Sul, da qual é um dos sócios desde 1989, ao lado do irmão, Ronaldo Cezar Coelho.