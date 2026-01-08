Arnaldo Cezar Coelho está de volta à televisão após oito anos longe da TV. O ex-comentarista de arbitragem da Globo estreou nesta semana o quadro Pode Isso, Arnaldo, exibido no telejornal RJ1, da TV Rio Sul, afiliada da Globo no Rio de Janeiro.O nome do quadro remete à famosa frase criada por Galvão Bueno durante os jogos da seleção brasileira e de grandes campeonatos. Agora, Arnaldo Cezar Coelho responde a perguntas enviadas por telespectadores, sempre com bom humor e olhar técnico sobre o futebol. No episódio de estreia, ele homenageou o ex-jogador Júnior ao comentar o passe que o Maestro deu para o gol de bicicleta de Pedro no Jogo das Estrelas, realizado em 27 de dezembro no Maracanã.Arnaldo Cezar Coelho destacou o carinho do público como principal fator para voltar à TV. Segundo ele, a frase “Pode isso, Arnaldo?” ainda é muito ouvida em locais públicos, o que motivou a criação do novo projeto.
Sócio de afiliada da Globo
Apesar do afastamento após a Copa do Mundo de 2018, quando se despediu oficialmente da função de comentarista esportivo, o ex-árbitro sempre se manteve próximo à TV Rio Sul, da qual é um dos sócios desde 1989, ao lado do irmão, Ronaldo Cezar Coelho.