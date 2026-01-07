Reprodução Instagram Ana Castela surpreendeu ao cantar música de Gustavo Mioto em navio





Ana Castela voltou a movimentar as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (7) ao participar de um momento inusitado durante o show da "Turma do Pagode", atração do cruzeiro temático “Férias com a Boiadeira em Alto-Mar”, comandado pela própria cantora. A presença da sertaneja no palco ganhou ainda mais repercussão por envolver uma canção ligada ao seu passado amoroso.

Durante a apresentação, o grupo anunciou a música “Eu Gosto Assim”, de Gustavo Mioto, ex-namorado de Ana. Antes de iniciar a canção, um dos integrantes chegou a brincar com a cantora, questionando se poderia seguir com o repertório sem deixá-la desconfortável. A reação da artista foi tranquila: ela sorriu e permaneceu no palco. Quando a música começou, Ana surpreendeu o público ao cantar junto, dançar e demonstrar animação, atitude que rapidamente viralizou.

meu deus a ana castela cantando música do gustavo mioto forçada 😱😱😱 pic.twitter.com/7f3xfx5h23 — duda (@slaoqfds) January 6, 2026





O vídeo do momento se espalhou pelas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas interpretaram a reação como forçada, outros destacaram a naturalidade da cantora diante da situação, apontando maturidade e leveza. Ana Castela e Gustavo Mioto viveram um relacionamento marcado por idas e vindas desde o fim de 2022, até o término definitivo anunciado em dezembro de 2024.

Reencontro com Zé Felipe

Além do episódio envolvendo a música do ex, o cruzeiro também foi palco de outro reencontro que chamou atenção. Uma semana após confirmarem o fim do relacionamento, Ana Castela e Zé Felipe dividiram o palco durante a primeira noite do "Navio da Boiadeira", a bordo do MSC Preziosa. A participação conjunta surpreendeu os fãs, já que foi a primeira aparição pública dos dois desde a separação.

Zé Felipe, que já estava confirmado como atração do evento, se apresentava normalmente quando Ana surgiu para cantar com ele a música “Sua Boca Mente”, lançada antes mesmo de assumirem o namoro. A canção não foi executada até o final, reforçando o clima mais contido do encontro. Diante da reação do público e das especulações imediatas, Ana fez questão de afastar qualquer possibilidade de reconciliação, afirmando de forma direta e bem-humorada ao microfone: “Não volta! Não volta!”.

Reprodução Instagram Ana Castela e Zé Felipe cantaram juntos pela primeira vez após o término





Nos bastidores, os dois mantiveram um tom descontraído. Um vídeo divulgado por um amigo próximo da cantora mostrou trocas de brincadeiras entre os ex-namorados, com ironias e risadas. Apesar disso, Zé Felipe falou publicamente sobre o carinho que ainda sente por Ana, ressaltando que não guarda mágoas e que o relacionamento, embora intenso e breve, foi marcante.





Após os reencontros em alto-mar, surgiram rumores de uma possível reaproximação entre os dois. Até o momento, no entanto, nem Ana Castela nem Zé Felipe se pronunciaram oficialmente sobre qualquer retomada do relacionamento.