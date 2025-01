Reprodução Globoplay - 15.1.2025 'BBB 25': veja o resumo desta quarta-feira (15)

O "Big Brother Brasil" ganhou as primeiras discórdias na madrugada desta quarta-feira (15), após uma dinâmica em que as duplas escaladas para o reality global apontavam quem eram os favoritos e quais participantes queriam ver fora do jogo. As escolhas geraram atritos entre os brothers e sisters .







Odiados?

Os menos favoritos pela dinâmica foram Guilherme e Joselma, a última dupla que entrou no programa mediante votação popular. Genro e sogra tiveram uma consequência: foram vetados de dormir dentro da sede da competição. Por isso, passaram a noite fora da casa.

Joselma: "Que chique! Olha, lençol e tudo... E meu cigarro? Olha, tem banheiro. Chiqueza! Tá melhor que no quarto, que massa!" #BBB25 pic.twitter.com/00aQMXxpGf — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 15, 2025





DR entre Vitória Strada e Mateus

O arquiteto reclamou da relação com a atriz e afirmou ainda ter se sentido afastado dela. " "Eu achei chato ficar indo atrás toda hora. Ontem, eu fiquei atrás de você, hoje você em mim e está ótimo. Amanhã a gente equilibra isso", argumentou Strada.





Marcelo reage após acusação de machismo

Durante a dinâmica, Giovanna reclamou de uma atitude de Marcelo, a qual ela definia como "talvez" machista com Gracyanne Barbosa. O brother se incomodou com o adjetivo e se justificou dizendo que não tinha sido machista, apenas tinha comparado a influenciadora fitness com Viviane Araujo.





"Acho que a Gracyanne não se diminui, nem a Viviane, mas acho que não falei. Onde isso é machismo, confundir o nome da outra pessoa?", pontuou. "Ela errou o adjetivo, né, do machismo, isso não tem nada a ver com machismo, não se encaixa", frisou.

Marcelo: "Ela [Giovanna] errou o adjetivo, né, do machismo, isso não tem nada a ver com machismo confundir o nome de uma pessoa por outra. " #BBB25 pic.twitter.com/HgJPNte4kB — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 15, 2025





Irmãs discordam

Camilla e Thamiris também se desentenderam pela dinâmica. Thamiris disse que a irmã precisava "tomar cuidado" para não falar de mais e que, caso tivesse alguma questão com Diego Hypólito, deveria tratar o assunto direto com ele, ao invés de expor a situação no programa ao vivo.





"Eu acho que você está falando demais. Se você tem alguma questão, acha que o Diego está fazendo isso, fala com ele", começou. "Não é uma questão, mas entre eles e outra dupla, preferia escolher eles", rebateu Camilla.

Diego Hypólito se incomoda após ser chamado de "mentiroso"

O ginasta não gostou do adjetivo "mentiroso" atribuído a ele durante o confinamento. "Eu mega respeito, mas demoro a digerir as coisas que eu escuto. Por mais que não tenha sido de propósito, foi uma coisa me magoou", desabafou.





"Eu não sou uma pessoa mentirosa, tá? O que prova são só nossas atitudes e gestos. Vou até parar de fazer essas brincadeiras. E todas as pessoas aqui têm a mesma importância", prosseguiu o irmão de Daniele Hypólito.

Diego chamou Maike e Gabriel pra falar que ficou magoado por conta de ter chamado de mentiroso, mas que isso era uma brincadeira. O atleta deixou claro que não é mentiroso, e que isso será visto em suas atitudes. #BBB25 pic.twitter.com/CzddLKHXxb — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 15, 2025