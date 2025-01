Reprodução Cariúcha e Vitória Strada

A apresentadora do Fofocalizando Cariúcha detonou o elenco do Camarote da nova edição do "Big Brother Brasil", que estreou na última segunda-feira (13). A contratada do SBT ainda direcionou um comentário ácido à atriz Vitória Strada, dizendo que não a conhecia, o que chocou Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano.



A 25ª edição do BBB conta com Vitória Strada, a influenciadora fistness Gracyanne Barbosa, o ator Diogo Almeida, e os atletas Diego e Daniele Hypolito no Camarote.

No programa desta terça-feira (14), Cariúcha disse: "Ela [Vitória] não é tão famosa aqui para a gente da massa, não é. A minha senhora aí de casa não sabe quem é Vitória. Ela já foi protagonista? Mas eu não conhecia, e olha que eu sou antenada, hein".

Gaby então interveem e relembra que a atriz protagonizou a novela Salve-se Quem Puder (2020), ao lado de Deborah Secco e Juliana Paiva."Ela fez uma novela que eram três protagonistas mulheres, e ela arrebentou. Ela está entrando para a popularidade", argumentou.

Cariúcha então corta a colega e brinca: "Mas eu não sei quem é Vitória, eu só assisto SBT". Cartolano então diz: "A crítica da Cariúcha é totalmente compreensível, porque a Vitória é da nova geração. Eu também não sabia muito quem era a Vitória". A ex-A Fazenda rebate: "Você está me chamando de velha? Mas os meus filhos não sabem quem é Vitória, as crianças não sabem!"