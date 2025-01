Reprodução/Globo Gil do Vigor em Festa do Líder do 'BBB 21'

O BBB 25 trouxe novidades para os fãs do programa. A tradicional festa do líder, que ocorria nas noites de quarta-feira, dando fim à semana de liderança, não fará parte do início do reality. Em seu lugar, o programa introduziu uma nova dinâmica: o "show de quarta".

Em vez de celebrar a vitória do líder com uma festa temática, o "show de quarta" traz convidados especiais ao programa para uma apresentação musical. Na próxima quarta-feira (15), Anitta e o pai dela serão os primeiros artistas a participar da nova atração.

A proposta é proporcionar aos participantes uma experiência única, com direito a um show exclusivo e a proximidade com os convidados e seus familiares ou amigos. A festa do líder, entretanto, não será esquecida e deve retornar na segunda fase do jogo, quando as duplas forem separadas.