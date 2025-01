Reprodução BBB 25: Arleane chama o marido para apalpar o bumbum de Gracyanne, que rejeita proposta

Na noite de terça-feira (14), no Quarto Nordeste do "BBB 25", Arleane protagonizou uma cena inusitada ao pedir para apalpar o bumbum de Gracyanne Barbosa e incentivar que o marido, Marcelo, fizesse o mesmo. A musa fitness permitiu a brincadeira com a sister, mas rejeitou a aproximação do rapaz.

Durante uma conversa, Arleane revelou o desejo e a curiosidade de apalpar o físico malhado da ex-mulher de Belo, apontando que também permitiria que o marido tivesse a mesma experiência.

"Eu disse: queria pegar na bunda da Gracyanne e disse: ‘eu deixo tu pegar também’", contou Arleane para Barbosa.

Em seguida, ela se aproximou de Gracyanne, apalpou o bumbum da musa fitness e arrancou risadas do trio. Marcelo, por sua vez, fingiu que estava filmando a situação. “Olha aí, Brasil, é real”, brincou.

Gracyanne respondeu com bom humor: “Essa sabe pegar.” Apesar disso, quando Arleane sugeriu que o marido também apalpasse, a influenciadora não permitiu. "Não, só ela", impôs.

Arleane ainda pediu desculpas pela sugestão inconveniente, mas Gracyanne garantiu que não se sentiu incomodada: “Tá tudo bem.”

