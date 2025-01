Divulgação/Globo Guilherme e Joselma



A primeira formação de Paredão do BBB 25 promete ser intensa, mas com um detalhe inusitado: quatro participantes estarão imunes. Os primeiros imunes da temporada são Guilherme e Joselma, genro e sogra que foram escolhidos pelo público para integrar o elenco da 25ª edição do reality.

Eles já entram na competição com a garantia de não enfrentarem o risco de eliminação no início da competição. Além deles, há outra dupla que não está ameaçada: o par que vencer a primeira Prova de Resistência, que teve início na segunda-feira (13).





O resultado da disputa será revelado ao vivo por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (14), e promete mexer com a dinâmica do jogo logo no começo. Essa primeira formação de Paredão será um dos primeiros grandes testes de estratégias dos participantes, com as duplas jogando com a vantagem de não estarem na berlinda, pelo menos por enquanto.