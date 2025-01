Reprodução/Globoplay/Instagram Gracyanne Barbosa e Belo





Durante um bate-papo na academia do Big Brother Brasil, Gracyanne Barbosa abriu o coração em uma conversa com Diego Hypolito sobre Belo, seu ex-marido.





Enquanto realizavam os exercícios, Diego comentou: "Sei que é um assunto delicado, mas eu amo o Belo num nível..." e Gracyanne respondeu com sinceridade : "Eu também amo. [...] Belo é muito incrível, fica tranquilo."

Pouco depois, em outra conversa, dessa vez entre Diego e Maike sobre pagode, Gracyanne voltou a mencionar o cantor. "O Belo é maravilhoso, como artista e como pessoa. Também é o pai da Gi", afirmou, referindo-se à sua irmã.

Giovanna acrescentou: "Pai, ele é minha referência paterna em tudo, especialmente no carinho. Sou fã número um dele." Gracyanne, ainda reflexiva, compartilhou outro aspecto marcante da relação com Belo: "Ele foi a pessoa que me ensinou a dizer 'eu te amo'. Antes dele, eu não sabia como fazer isso."