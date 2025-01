Reprodução Globoplay - 15.1.2025 Gracyanne Barbosa no 'BBB 25'

Confinada no "Big Brother Brasil 2025", a influenciadora Gracyanne Barbosa, de 41 anos, voltou a falar sobre a própria alimentação, que já chamava a atenção dos espectadores antes da entrada dela no reality global. Dessa vez, ela surpreendeu ao revelar há quanto tempo não come chocolate.





Segundo a ex-esposa de Belo, ela não come o doce há 20 anos. A única exceção, de acordo com ela, é em relação ao whey protein saborizado. "Quanto tempo tu não vê um chocolate?", questionou Vitória Strada, outra participante do elenco de Camarotes desta temporada.





Gracyanne respondeu: "Tem 20 anos". A revelação da ex-dançarina do "Tchakabum" fez com que Vitória e Diego Hypólito ficassem chocados. Nas redes sociais, os espectadores do programa exibido na Rede Globo também repercutiram a situação.





"20 anos? Eu já ia estar presa por agredir alguém", ironizou uma usuária do Instagram. "Eu estou comendo por mim e por ela", se divertiu uma segunda internauta na mesma plataforma de interação social. "Essa mulher não tem TPM não?", questionou outra. "Tem que ter muita disciplina. Eu não aguento 20 dias", prosseguiu ainda uma quarta.

Confira o momento:

Gracyanne Barbosa revela há quanto tempo está sem comer chocolate pic.twitter.com/qzW2bwW2GG — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) January 14, 2025