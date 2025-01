Reprodução Globoplay e TV Globo - 14.1.2025 Confira o resumo do "BBB" desta terça-feira (14)

A estreia do "Big Brother Brasil 2025" foi intensa, não apenas para os confinados do programa, mas também para os espectadores que acompanham a atração da Rede Globo. Logo no primeiro dia de confinamento, os brothers e sisters foram divididos entre os grupos alimentares Vip e Xepa.





Camilla, Thamiris, Diogo, Vilma, Arleane e Marcelo ficaram na Xepa, enquanto Edilberto, Raissa, Eva, Renata, Vitória, Mateus, Diego, Daniele, Gracyanne, Giovanna, Maike, Gabriel, João Pedro, João Gabriel, Aline e Vinícius conseguiram ficar no Vip.

Eliminações

Divulgação Globo Joselma e Guilherme do "BBB 25"





Mediante votação do público, Guilherme e Joselma, genro e sogra, são a última dupla selecionada para a competição e entram com uma vantagem: estão imunes no próximo paredão. As outras duplas, Paula e Nicole, e Cleber e Joseane, acabaram eliminados.





Gracyanne comendo 9 ovos

A influenciadora fitness já surpreendia o público pela alta quantidade de ovos que ingeria. Agora que está confinada, a curiosidade em relação à alimentação dela aumentou, principalmente porque no "BBB" não há comida à vontade. Na última segunda-feira (13), ela comeu 9 ovos.

A Gracyanne já chegou amassando 9 ovos #BBB25 pic.twitter.com/R9lLhnxTHB — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 14, 2025









A ex de Belo ainda garantiu aos outros confinados que, caso se torne líder, o tema dela será uma mistura do universo fitness com o mundo da dança, com petiscos inusitados. Para o cardápio, ela pedirá que a produção sirva legumes e ovos de codorna.

Morro com a Gracyanne dizendo que os petiscos da sua festa será ovo de codorna e legumes #BBB25 pic.twitter.com/lzzw6LiBmq — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 14, 2025





Choro

Camilla não conseguiu conter a emoção após ter perdido a primeira Prova de Resistência, que vale imunidade para o paredão de estreia da temporada. Ao abandonar a competição, ela foi às lágrimas na área externa da casa.

Thamiris foi falar com Camilla, que está chorando por conta da eliminação da prova. #BBB25 pic.twitter.com/YE8dipSYjm — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 14, 2025





Romances?

Na área externa, os competidores eliminados da Prova de Resistência, vencida por Renata e Eva, se questionaram sobre quem namorava e quem estava solteiro. "Você é solteiro?", perguntou Giovanna a Maike, que respondeu: "Sou". "E você?", questionou a sister para Camilla, que surpreendeu com a resposta: "Eu sou um ser livre, eu faço o que quiser, um dia sou piranha. Mentira".

Giovanna: "Você é solteiro?"



Maike: "Sou"



Giovanna: "E você?"



Camilla: "Eu sou um ser livre, eu faço o que quiser, um dia sou piranha.... MENTIRAAAA!!" #BBB25 pic.twitter.com/VmaMFRcq98 — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 14, 2025