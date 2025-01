Reprodução Instagram - 13.1.2024 Daniel Rocha e Vitória Strada

Daniel Rocha, de 34 anos, quase esteve no elenco de Camarotes do "Big Brother Brasil 2025". O ator formaria uma dupla com a namorada, a também atriz Vitória Strada, de 27. No entanto, ele acabou recusando o convite da produção do programa de confinamento da Globo.





"Eu já recebi convite, já disse não. Desta vez, queriam que eu entrasse com a Vitória, e minha resposta foi não. Gosto de ser uma pessoa misteriosa. No momento é assim que penso minha carreira", declarou Daniel em entrevista à coluna Play, do "O Globo".





"Ela contou assim que pôde me contar. Foi uma surpresa, conversamos muito. Ela é uma pessoa incrível, que sabe encarar as grandes oportunidades que aparecem. Somos muito confidentes um do outro, confiamos um no outro. Compartilho meus testes com ela e vice-versa. Lemos roteiros um do outro e passamos texto juntos várias vezes", acrescentou.





"O reality é uma vitrine para todos, seja Pipoca ou Camarote. O 'BBB' é o programa mais assistido da TV Globo, sucesso de público. Muda a vida das pessoas que deixam sua marca por lá, artistas e não artistas. Vitória terá o apoio e o carinho do grande público, e ela já tem uma carreira brilhante. É uma das melhores atrizes de sua geração. Ela pode ter os papéis com que sempre sonhou e que, de verdade, ela merece", pontuou.





Romance ausente e amigo presente

Em vez de participar da competição com o namorado, Vitória resolveu chamar um dos melhores amigos, o arquiteto Mateus Pires. No início do jogo, eles votarão juntos, assim como participarão das provas em conjunto, como nas disputas por liderança ou pelo anjo. Mas, caso não sejam eliminados e avancem na competição, Vitória e Mateus vão se separar em dado momento do reality e passarão a jogar individualmente.