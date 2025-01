Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

A assessoria de Gracyanne Barbosa, de 41 anos, se pronunciou após viralizar rumores de que a musa fitness poderia receber visita de um oficial de justiça durante a participação no Big Brother Brasil 25. As especulações surgiram após informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, indicando que Gracyanne e o ex-marido, o cantor Belo, enfrentam uma ação criminal por apropriação indébita.

Em nota ao iG Gente, a equipe afirmou que não há qualquer ordem judicial para que a influenciadora seja citada no confinamento. "O único endereço mencionado no processo em questão é o da casa dela, não o do programa. Além disso, a defesa monitora a ação e responderá prontamente pela cliente, prestando todas as informações necessárias ao Judiciário", esclareceu.

Os rumores apontam que a Justiça estaria tentando localizar Gracyanne e Belo, após tentativas frustradas ao longo de 2024, ano em que o ex-casal anunciou a separação.

A denúncia contra Gracyanne e Belo foi apresentada em julho de 2024 pelo Ministério Público e envolve a suposta apropriação de itens de um imóvel alugado, como uma máquina de lavar e um motor de hidromassagem.

Gracyanne Barbosa, musa fitness e influenciadora, é uma das participantes confirmadas do "BBB 25". Ao lado da irmã Giovanna Jacobina, médica veterinária e digital influencer, ela promete agitar a nova edição do reality, que estreia nesta segunda-feira (13).