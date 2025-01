Reprodução/ TV Globo "BBB 25": público bate o martelo e decide a última dupla para entrar na casa; veja qual

Nesta segunda-feira (13), estreia da 25ª edição do Big Brother Brasil, os telespectadores também foram responsáveis por auxiliar na seleção dos participantes e escolher a última dupla para integrar o elenco. Os escolhidos foram Guilherme e Joselma, que se apresentam como genro e sogra.

Além da oportunidade de disputar um prêmio milionário, Guilherme e Joselma entram com uma vantagem almejada por todos os rivais: a imunidade.

Conheça a dupla escolhida pelo público

Divulgação Joselma e Guilherme do "BBB 25"

Pernambucanos de Olinda, a dona de casa Joselma, de 54 anos, e o fisioterapeuta Guilherme, de 27, são sogra e genro há seis anos. Ela o trata como um filho. A simpatia pelo marido da filha foi instantânea e a cumplicidade e o respeito entre eles vêm desde que se conheceram. “Eu digo que com a filha dela foi amor à primeira vista, mas, com Joselma, foi conexão à primeira vista. Acho que ela sabe mais coisas da minha vida que qualquer amigo meu”, conta Guilherme sobre a escolha da dupla para o BBB.



Os escolhidos disputaram a vaga com Joseane e Cléber, dupla de Salvador, que tem uma relação de mãe e filho. Além deles, também concorreram Paula e Nicole, mãe e filha do interior de São Paulo, que vivem uma relação de muita amizade e companheirismo.

Veja outras novidades da edição:

Premiação milionária e "Show de Quarta"

A edição de 2025 também traz uma premiação que bate recordes: o prêmio final é de R$ 3 milhões, com o total de premiações somando mais de R$ 6 milhões. Além disso, as quartas-feiras terão uma programação especial, com artistas convidados que poderão trazer um acompanhante para acompanhar suas apresentações, ampliando a conexão entre os participantes e o público.

Novidades no confinamento e prova do Líder

A casa do "BBB 25" está repleta de referências à história da TV Globo, com ambientes inspirados em novelas e programas memoráveis. No que diz respeito às provas, o Big Brother também inova, com a disputa pela liderança mantendo a dificuldade, mas com um novo nível de conforto para quem conquista a coroa: o novo Apartamento do Líder oferece uma cozinha privativa e outros luxos.