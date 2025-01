Reprodução Globoplay - 14.1.2024 Eva e Renata ganham primeira Prova de Resistência

A primeira Prova de Resistência do "Big Brother Brasil 2025" durou aproximadamente seis horas e terminou na manhã desta terça-feira (14). As sisters vencedoras que conseguirão escapar do paredão de estreia da temporada são Renata e Eva.





Além de conquistarem a imunidade, as participantes arremataram o prêmio de R$ 10 mil reais. Camilla e Thamiris perderam logo no início e foram as primeiras a sair. Maike e Gabriel, Arleane e Marcelo, Gracyanne e Giovanna, e João Gabriel e João Pedro saíram na sequência.





Diogo Almeida e a mãe, Vilma, foram a sétima dupla a abondar a Prova de Resistência. Diego e Daniele Hypólito, Edilberto e Raissa, Vitória Strada e Mateus, e Aline e Vinícius foram os últimos a deixarem a disputa e perderam a chance de levar a imunidade e o prêmio em dinheiro.





Embora tenham sido as últimas a deixarem a competição, Renata e Eva só terão a imunidade confirmada na noite desta terça-feira (14), quando vai ao ar a edição do segundo episódio do programa, após "Mania de Você", atual novela do horário nobre da Globo. Tadeu Schmidt será responsável pelo anúncio do resultado oficial.