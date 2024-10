Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa está passando uma nova temporada nos Estados Unidos, onde recentemente prestigiou o Mr. Olympia, um campeonato de fisiculturismo. Em Miami, a musa fitness compartilhou com seus seguidores no Instagram, na terça-feira (29), que "furou" a dieta ao consumir uma quantidade maior de ovos cozidos do que o habitual, e ainda espantou a insônia indo para a academia pouco antes da meia-noite.

"Estou aqui com meus ovinhos, mas não estou mais comendo oito. Estou comendo 12! Como isso, produção? Mas são só as claras. Estou com uma fome que não me pertence. Será que é ansiedade?" , questionou Gracyanne em seu post. Ela ainda brincou: "Ansiedade, TPM ou só gula?"





Poucas horas após a refeição, Gracyanne mostrou que a fome não a impediu de manter a rotina de treinos. Às 23h54, ela publicou stories diretamente da academia, justificando sua visita: "Já que o sono não vem, o que a gente faz? Vem treinar um pouquinho. A academia é 24 horas" , comentou a musa, que continua firme em sua jornada fitness mesmo diante das tentações.

Conhecida por sua rotina rigorosa, Gracyanne já revelou que consome cerca de 1,2 mil ovos por mês para manter a dieta, priorizando as claras em relação às gemas. "É verdade, mas como só a clara, como poucas gemas. Omelete de clara, clara cozida... Quando faço algo diferente, faço uma omelete. Meu paladar ficou tão adaptado que não sinto falta e realmente gosto" , explicou durante sua participação no podcast PodDelas.

A musa fitness também destacou que, mesmo quando viaja e experimenta a culinária local, logo volta a consumir ovos, pois nunca enjoa do alimento. "Já enjoei de outras coisas, tive fases com muito atum, tilápia e frango. Mas o ovo nunca enjoei porque é muito prático e a digestão é tranquila, não fico inchada nem com gases" , afirmou.