Reproduçao TV Globo Raissa conhecendo Vitória Strada no 'BBB 25'

Raissa, que entrou no "Big Brother Brasil 2025" com o pai, Edilberto, surpreendeu os espectadores do reality pelas reações inusitadas que teve ao se encontrar com duas famosas escaladas para o elenco de camarotes da edição: a influenciadora Gracyanne Barbosa e a atriz Vitória Strada.







Ao conhecer a ex de Belo, a participante do grupo Pipoca começou a gritar e se emocionou. Isso porque acompanhava a carreira de Barbosa antes de ser confinada no programa de convivência da Globo. A jovem chegou a esquecer o próprio nome em meio ao nervosismo de estar ao lado da celebridade.

Encontrar a Gracyanne, os irmãos Hypólito e não SURTAR desse jeito, tá vivendo errado! Raissa representando todos nós! (📹: @tvglobo) #BBB25 pic.twitter.com/V30Zs5hDuW — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 14, 2025









Quando conheceu Vitória Strada, Raissa voltou a gritar e não conseguiu fingir costume. Strada se consolidou na teledramaturgia da Rede Globo ao protagonizar três novelas do canal, sendo elas a romântica "Tempo de Amar", a espírita "Espelho da Vida", e a comédia "Salve-se Quem Puder".

a reação da Raissa foi tudo pra mim 😂 quem mais se sentiu representado com a empolgação da sister ao conhecer a Vi?



VITEUS NO BBB



Vídeo: Reprodução/Gshow pic.twitter.com/hf0MPsrCOI — Vitória Strada 🦩 (@StradaVitoria) January 14, 2025





Quem é Raissa?

Natural de Ubá (MG), a mineira de 19 anos foi confirmada no "Big Brother Brasil 2025" ao lado do pai, Edilberto, de 42. Os dois atuam como circenses e fazem parte de um circo regido pela própria família. Além de Gracyanne Barbosa e Vitória Strada, Raissa já revelou ser fã de Ana Castela e Gloria Groove.