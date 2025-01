Reprodução TV Globo/ Instagram - 14.1.2025 Isabelle e Arleane

Arleane, confinada no "Big Brother Brasil 2025", se tornou assunto nas redes sociais, nesta terça-feira (14). O motivo? Espectadores do reality de convivência da Rede Globo compararam a participante com a manauara Isabelle Nogueira, que esteve no mesmo programa em 2024.







"São muito parecidas", opinou um usuário do Instagram. "Eu falei aqui em casa, ela [Arleane] parece a Isabelle", acrescentou outra. "Quando eu assisti, eu falei: 'Olha lá, a Isabelle 2'.", se divertiu um terceiro. "Estratégico", ponderou uma terceira internauta, em referência à escalação. "Ambas são lindas", destacou um quarto.

Confira os memes:

E essa Arleane que parece que a Isabelle é a substância dela #BBB25 pic.twitter.com/HPCM3QCjS4 — Nitta | conta nova ✨ (@KyouQuenga) January 14, 2025





isabelle concebendo a arleane na maternidade pic.twitter.com/Q6nVFfaeT6 — ka ☀️ (@swtklara) January 10, 2025





Isabelle (BBB 24) e Arleane (BBB 25) dividiram o mesmo cirurgião plástico? pic.twitter.com/51PKo0gNYt — Trends Brasil (@TrendsdoBR) January 14, 2025





A Arleane é simplesmente uma xerox da Isabelle. Também acharam?🚨😹 #BBB25 pic.twitter.com/xEqm6bZii6 — Fofocalixando (@FofocaIixando) January 10, 2025









Quem é Arleane?

Atual sister do "BBB", ela entrou na competição acompanhada do marido, Marcelo. Indígena da etnia Mura, foi eleita Rainha do Carnaval de Manaus em 2023. Nas redes sociais, ela já revelou que almeja ser cunhã-poranga do Boi Garanhão no Festival Folclórico do Amazonas, que ocorrerá em 2025.

Quem é Isabelle Nogueira?

Também nascida em Manaus, Isabelle Nogueira se tornou conhecida após a passagem no "Big Brother Brasil 2024", reality em que se consagrou como vice-campeã. Durante o confinamento, a dançarina engatou um romance com o também ex-BBB Matteus Amaral.