A fisioterapeuta e ex-BBB Deniziane Ferreira usou as redes sociais na última quinta-feira (20) para contar aos seguidores sobre a recuperação dela no pós-operatório das intervenções estéticas que realizou na região do abdômen e dos seios .





A ex-affair de Matteus Amaral definiu os primeiros quatro dias de recuperação como "terríveis". Além disso, Deniziane afirmou que optou pela prótese de silicone para melhorar a autoestima. Isso porque ela ressalta que se sentia incomodada com a aparência dos peitos após ter dado à luz Lucca, de 2 anos.





"Meus seios caíram demais pós-parto. A prótese mamária não está linkada somente com os procedimentos estéticos. Está correlacionada com a realização de um sonho, sendo uma nova Anny com autoestima: uma mulher com muito mais confiança se amando mais", pontuou.





Além da prótese de 360 ml, Deniziane também passou por uma lipoaspiração. Ela avalia as intervenções estéticas como realizações de um sonho. "Sabe quando o coração tá leve, que finalmente você está vendo seus sonhos se acontecerem? Só tenho a agradecer, sempre. Valorize o 'pouco' para que o muito não te deixe louco. A primeira mudança é internamente", declarou.

